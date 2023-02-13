تطبيق خدمة موبي ناب : طريقة تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر و شحن بطاقات تداول

يمكن للمشترك في خدمة تطبيق موبي ناب القيام بالعمليات المالية المسموحة على الحساب وهي (تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر – شحن بطاقات تداول).

بعد إتمام تفعيل العمليات المالية من خلال ارسال الرقم السري لخدمة موبي ناب * الرقم الوطني.

لتحويل الأموال من حساب الى حساب أخر.

سجل الدخول الى التطبيق. الدخول على حسابي. اختيار الأمر “العمليات المالية” من قائمة الخدمات التابعة لوظيفة “العمليات المالية” ضمن قائمة “الحساب الجاري” الموجودة تحت حسابي. يتم كتابة الرقم السري للعمليات المالية لإظهار الوظائف الموجودة تحت هذا الخيار.

يمكنك بعد ذلك البدء في تحويل الأموال عبر تطبيق موبي ناب.

يتم تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر داخل فروع مصرف شمال أفريقيا.

يجب أن يكون المحول أو المرسل للأموال مشترك في خدمة موبي ناب وقام بتفعيل العمليات المالية ويستطيع ارسال أموال الي عميل غير مشترك في خدمة موبي ناب والعمليات المالية.

لا يشترط المستقبل للأموال أن يكون مشترك في خدمة موبي ناب

اختيار الأمر “تحويل الاموال” من قائمة الخدمات التابعة لوظيفة “العمليات المالية” ضمن قائمة “حسابي”. يتم إضافة صديق عن طريق الضغط على الزر الخاص بالإضافة يتم كتابة رقم الحساب المكون من 15 رقم والضغط على موافق تظهر رسالة بها اسم صاحب الحساب لتأكيد يتم الضغط على موافق وهكذا يضاف الى القائمة

إضافة صديق ترغب في تحويل الأموال اليه:

اختيار الأمر “تحويل الاموال” من قائمة الخدمات التابعة لوظيفة “العمليات المالية” ضمن قائمة “حسابي”. يتم إضافة صديق عن طريق الضغط على الزر الخاص بالإضافة يتم كتابة رقم الحساب المكون من 15 رقم والضغط على موافق تظهر رسالة بها اسم صاحب الحساب لتأكيد يتم الضغط على موافق وهكذا يضاف الى القائمة

شحن مبلغ لصديق ترغب في تحويل الأموال اليه: