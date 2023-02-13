الدبيبة يصدر قراراً عاجلاً وهامًا بشأن مرتبات شهري يناير وفبراير

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين تعليماته لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة، لصرف المرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل.

وبحسب بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء، فأن تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية تقضي اتخاذ مايلزم من اجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة لشهري (يناير- فراير 2023) وموافاة رئيس الوزراء بما يتم اتخاذه من اجراءات .

ويأتي ذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022 بشأن الاذن بفتح اعتمادات مالية شهرية على اساس 1/12 جزء من اثني عشر اعتمادات السنة المالية 2022م .