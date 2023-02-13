“الدبيبة” يُصدر تعليماته بضرورة تشغيل الفنادق المقفلة منذ 10 أعوام

اجتمع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم مع لجنة إدارة شركة الضمان للاستثمارات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والذي خصص لمتابعة أوضاع شركة الضمان للاستثمارات وخطتها لمعالجة أوضاع الفنادق والقرى السياحية التابعة لها.

وأصدر رئيس الوزراء، تعليماته بضرورة تشغيل الفنادق المقفلة منذ 10 أعوام، دون وجود مبررات سوى عدم الجدية، والعمل بشكل مهني وأهمها (الفندق الكبير، وفندق قوز التيك، وفندق الجوهرة الزاوية، وفندق الواحات طرابلس)، كمرحلة أولى والتوجه للاستثمار مع القطاع الخاص دعما له.

كذلك ضمان تشغيل هذه المؤسسات المقفلة، والإعلان عن هذه المشروعات بطريقة العطاء العام، وإعطاء الفرصة لكافة العاملين في هذا المجال وفق مواصفات فنية محددة، وضرورة أن تكون هناك مرحلة ثانية لعدد من الفنادق التابعة للشركة، حتى تتمكن من تشغيل فنادقها، وأن استمرار الشركة بهذا الوضع أمر لن يتم السماح به.

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