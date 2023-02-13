انقطاع كافة الاتصالات عن حقل الفيل النفطي لهذا السبب

أعلن المكتب الإعلامي لحقل الفيل النفطي اليوم الاثنين، عن انقطاع كافة الاتصالات عن الحقل بسبب عطل في خطوط الألياف البصرية.

وأفاد أن قسم الاتصالات بالحقل الواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غرب ليبيا ، يعمل بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لإصلاح هذا العطل.