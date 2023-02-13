“الحويج” يبحث مع نائب رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة سُبل استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك

عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج ” اجتماعًا مع نائب رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “فرحات التومي” لبحث سُبل استقرار الأسعار خلال شهر رمضان الكريم ، وذلك بمتابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقف على العراقيل والمشاكل التي تواجه التجار .

حيث أكد “الحويج” على عقد اجتماع مع غرف التجارة على مستوى ليبيا وضرورة ممارسة دورها الوطني والمسؤولية الاجتماعية والتنسيق مع الشُعب التابعة لها وخاصة شعبة اللحوم والمواد الغذائية حتى يكون لهم دور كبير في استقرار الأسعار ، مشيراً على دعم الوزارة للقطاع الخاص .

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