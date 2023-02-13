الدبيبة يصدر تعليماته بصرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل 

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طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، وزير المالية خالد المبروك بصرف مرتبات شهري يناير وفبراير.

وشدد الدبيبة في قراره على وزير المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الإجراء استنادًا على قرار مجلس الوزراء رقم (1052) لسنة (2022 م) بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس (12 / 1) جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية (2022 م).

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