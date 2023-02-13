في حوار مع صحيفة الحياة الليبية .. مدير صندوق إعمار بنغازي – درنة: بعض العائلات تعاني الأمرين بسبب النزوح  

حاورته: أسماء صهد

تصوير: مفتاح العوامي

بنغازي 13 فبراير 2023 (وال) _ أنشئ صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، بموجب قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (45) لسنة 2021م، كصندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة بنغازي.

ومن أهدافه إعادة أعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة أثارها.

حول هذا الموضوع والأعمال التي سيقوم بها صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، حاورت صحيفة الحياة الليبية المدير العام لصندوق الإعمار المهندس علي عبد الحفيظ بحيري:

آليه عمل الصندوق ؟

الغرض من إنشاء الصندوق إزالة أثار الحرب والدمار في مدينتي بنغازي ودرنة، التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة العمليات الحربية التي صارت فيها.

عادة في كل دول العالم بعد الأزمات والحروب والدمار .

مرحلة إعادة الحياة أو الخدمات الأساسية للمدن التي مرت بأزمات تمر بعدها مرحلة من احتياجات إنسانية، (ماء _ غذاء) وبعد الاحتياجات الأساسي تمر بفترة إعادة الاستقرار من خلال محاولة عودة الخدمات الأساسية المياه والكهرباء والبنية التحتية بشكل عام.

وتأتي مرحلة الإعمار إعادة إحياء المدينة لتكون مدينة عصرية لها وظيفة معينة تساهم في الاقتصاد المحلي أو الوطني، ولا تتم هذه الأمور إلا من خلال بنية تحتية.

ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الصندوق لغرض أن يقدم بكل الأعمال التي تجعل البنية التحتية جيدة، لتحسين الأداء ومنه الوصول إلى الابتكار.

لماذا صندوق مدينتي بنغازي ودرنة تحديداً ؟

الدولة الليبية أنشأت العديد من الصناديق .

صندوق إعمار سرت – صندوق إعمار جنوب طرابلس – صندوق إعمار مرزق.

وأكبرهن صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

الهدف الأساسي من الصندوق ؟

الهدف الأساسي إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب، وإزالة أثارها بما يحقق الأهداف التنمية، ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنية التحتية، هذا هو الهدف الأساسي والذي واضح من قرار إنشاء الصندوق.

ما هي الآلية التي تعملون بها ؟

في الوقت الحالي نحن كصندوق نعمل كوحدة إدارية تتبع للحكومة، وبالتالي كل القوانين وكل اللوائح تعمل بها الوحدات الإدارية تنطبق على الصندوق.

كيفية تمويل الصندوق ؟

ما يميزنا بالصندوق موارد الصندوق ليست محددة فقط ما يتم تخصيصه من الميزانية العامة.

بالإضافة لهذا البند هناك ثلاث بنود أخرى.

المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذا لمبداء المسؤولية الاجتماعية، وكذلك الهبات التي يتحصل عليها الصندوق وهذا ما يميز الصندوق عن باقي الوحدات الإدارية في الدولة.

تمويل الصندوق عن طريق أربع مصادر وأيضاً الميزانية العامة للدولة.

فقد العديد من المواطنين أملاكهم كيف سيتم التعامل معهم عند البدء في المرحلة الأولى مرحلة الإزالة ؟

بدأنا في دراسة ملفين مهمات.

ملف التعويضات عن المباني المتضررة بالذات الخاصة، العديد من المباني أدمرت في بنغازي ودرنة، مجموعة المباني التي تضررت سواء كلياً أو جزئياً بالمدينتين يتجاوز 10.000 مبنى سكني وتجاري.

وإذا تحدثنا عن أضرار المباني العامة نذكر رقم أكبر، عملية حصر الأضرار ثم الانتهاء منها من خلال لجان تم تشكيلها في السابق، هذه اللجان تتبع لوزارة الإسكان والمرافق.

تقريباً 90% من عمل هذه اللجان استكمل، نحن كتأسيس صندوق أضفنا شغل وزارة الإسكان والمرافق لم ننسف عمل اللجان السابقة في الحصر وهو منجز بنسبة جيدة.

ننتظر إنهاء عملهم وسيتم تسليم هذا العمل كاحصر الإضرار لنا كا صندوق ومن ثم نطالب نحن بقيمة التعويضات (تعويض المواطن – جبر الضرر للمباني سواء ضرر بشكل جزئي – كلّي).

وهناك طبعاً إجراءات واضحة لتعويض الناس سواء كان مسكنة تضرر بشكل جزئي أو كلّي .

هذا فيما يتعلق بموضوع التعويضات.

ومتى يبدأ التعويض فعليا ؟

نحن الأن نعد في قاعدة بيانات للتعويضات لكن ننتظر توفير الميزانية.

للأسف نحن في سنة 20-22 تقدمنا بميزانية المقترحة في حدود 455 مليون وتكون الدفعة الأولى وتمثل تقريباً 50% تعويضات لمدينتي بنغازي ودرنة.

لكن النتيجة لعدم اعتماد ميزانية 20-22 لم نتمكن ولكن سنقوم بتقديم هذه الميزانية 20-23 بإذن الله.

ذكرت في حديثك هناك تعاون مع وزارات المرافق والإسكان هل هناك جهات أخرى متعاونة ؟

بالتأكيد هناك عدة جهات أساسية يعتبروا شركاء في هذا الموضوع منهم مصلحة التخطيط العمراني، مصلحة أملاك الدولة التسجيل العقاري للبلديتين بنغازي ودرنة، المباني القديمة والتاريخية.

هؤلاء جميعهم شركاء يجب ان يكونوا معانا .

هذا بالإضافة إلى ممثلي الناس المتضررة مساكنهم ومن لهم علاقة مباشرة بالموضوع، سيكون التواصل معهم جميعا لغرض يكونوا في الصورة.

ونعمل بنفس الطريقة وتكون الأمور واضحة لدى الجميع.

والملف المهم الثاني بدل الإيجار .

نظراً لأن موضوع التعويضات تعطل نتيجة وجود لعدم وجود ميزانيات، تسمح البدء بعملية التعويض المادي لهؤلاء المواطنين.

قد يكون التعويض أو يكون عيني.

المادي من خلال دفع مبلغ مالي للأضرار

التعويضي (العيني) توفير مسكن بدل المتضرر

من خلال استكمال مشاريع الإسكانية في مدينتين بنغازي ودرنة.

حقيقة في بعض العائلات تعاني (الأمرين ) نتيجة أن مبانيهم دمرت ولم تدفع لهم تعويضات، وأصبحوا نازحين وإيجار ودفع مبالغ كبيرة للإيجار، نسعى لمحاولة تخفيف المعاناة على هؤلاء المواطنين وتسليمهم بدل إيجار وطلبنا الآن من خلال التعاون مع رؤساء المجالس المحلية تم تحديد تقريبا 1900 عائلة، لتوفير مبلغ مالي لهم لمدة 5 شهور لكل شهر 1000 دينار وتستمر عملية بدل إيجار حتى يتم دفع التعويضات.

ما هي المشاريع التي سيبدأ بها الصندوق ؟

هناك مشاريع تقدمنا لميزانية 20-22 70 مشروع أشغال عامة.

مقسمة جزء من هذه المشاريع تتعلق بالمدينة القديمة في بنغازي ودرنة.

بالإضافة للمدن القديمة ركزنا على المباني التعليمية تتبع للتعليم التقني، حاولنا أن نركز على هذه المشاريع لغرض تجهيز البنية التحتية لهذه المؤسسات، تحصلنا أخيراً التعاقد لهذه المشاريع، والعمل جاري الأن على هذه العقود ولدينا اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أساس العمل معهم بالشراكة وهي منظمة عالمية، تتبع للأمم المتحدة وتعمل في ليبيا تقريبا 1976 منظمة معروفة بكفاءتها وسيرتها جيدة عالميا تم الاتفاق معهم في تنفيذ بعض المشاريع المتبادل، والتقينا معهم في مقرنا هنا وفي مقرهم وفي ورشة عمل بتونس وتم اعتماد الاتفاقية من رئيس الوزراء، كذلك تم تخصيص ميزانية لها من وزارة التخطيط وكذلك تم اعتمادها من ديوان المحاسبة والأن نحن في طور البدء في هذه المشاريع، وتكون هذه المشاريع المدن القديمة في درنة وبنغازي.

ما هي المساعدات التي سيقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ؟

المساعدة منهم توفير الخبرة الدولية توفير الآليات والطرق الأفضل لمعالجة هذه المباني التاريخية والتراثية

ما هي العثرات التي واجهتكم ؟

المشاكل التي يعاني منها الصندوق تأخير تخصيص الميزانية.

مازلنا نعمل بأمور روتينية والاعتماد على الميزانيات السنوية والقوانين والرقابة لهذه الأمور، تعرقل سير عمل الصندوق

فكل المشاريع لا بد من رقابة وانضباط وقوانين نحن معها، لكن يجب تسهيل الأمور وتكون الميزانية طويلة المدى وليست سنوية.

ما مدى إقبال الشركات بعد إعلانكم في الصحف المحلية عن بداء فتح الباب التسجيل للشركات ؟

نعم بمجرد ما تحصلنا على الموافقة في شهر ديسمبر الماضي بالتعاقد للشركات فورا فتحنا باب التسجيل للشركات

أي شركة لها كفاءة جيدة في الأشغال العامة أو المقاولات أو كانت شركة فيما يتعلق بالأعمال الاستشارية.

هناك إقبال كبير من الشركات وتم تسجيلها في هذه المنظومة الالكترونية هذه الشركات مقاولات استشارات.

هل توجد منظومات للإيجار والتعويضات ليتم تجريب المواطن بها ؟

نعم تحت الإنجاز منظومة التعويضات ومنظومة الإيجارات.

بحيث يكون كل شيء عبر المنظومة ومن صميم عملنا إعادة التخطيط والمحافظة على الهوية والأصالة .

ومخطط العام لمدينة بنغازي خلال سنة 23 استخدامات الأراضي للبنية التحتية، وعمل مع الشركات المحلية أدائها ممتاز.

من ضمن أهداف الصندوق مشاركة القطاع الخاص في إعمار المدن.

بدون قطاع خاص لا يمكن بناء دول عصرية استشارة في البنية التحتية في مجالات عدة.

تشجيع الخاص في الاستثمار مهم جداً للمساهمة في إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

هذه من أهدافنا الرئيسية دعوة القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص الدولي، للمساهمة في الإعمار، ونأمل أن يكون صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة مثالا جيدا للإعمار في ليبيا بالكامل.

نحاول أن نعمل بالتخطيط السليم والتنفيذ السليم لغرض الوصول لأهداف المستدامة

كانت هناك شركات متعاقدة مع الدولة الليبية في الإعمار وإنشاء وحدات سكنية، بسبب الحرب رحلت هذه الشركات هل سيتم استئناف عملها؟

من ضمن مهامنا التواصل مع الأجهزة المتعاقدة على المشاريع، من ضمنها مشاريع وحدات سكنية من أجل التسريع عودة هذه الشركات وإتمام المشروعات.

موضوع الإسكان موضوع شائك في ليبيا الشباب وكبار السن أيضاً، نتيجة لعدم توفر عدد كافي من الوحدات السكنية تفعيل المشاريع المتوقعة، هذا من ضمن أولوياتنا ويجب أن ننتهج الإسلوب العملي أفضل الوسائل للوصول إلى الهدف، والابتعاد عن العشوائية، طريقها لا يؤدي إلى تنمية مستدامة الإسلوب العلمي لتخطيط السليم لأي مشروع يكون فعال بشكل كفؤ، فالتخطيط والوضوح تسيير الأمور بشكل ممتاز دائما في نصب أعيننا ثلاث أشياء الوعاء الزمني لا يكون طويل المدى والتكلفة أكثر مما يجب الجودة أعلى مما يمكن.

إذا لم يتحقق التوازن بين هذه العناصر ولا تتحقق إلا بأتباع الأسلوب العلمي والتخطيط السليم، هذا ما نسعى إليه .

الفترة الحالية لاحظنا لجان في بنغازي تقوم بأعمال الصيانة هل هذه اللجان تتبع لصندوق الإعمار؟

نحن كصندوق إعمار مؤسسة تتبع للحكومة مطلوب التنسيق معها للتأكيد، لأن هناك مشاريع يتم التعاقد معها من جهات أخرى.

المخصصات المالية من المفترض كل مبلغ يصرف في محله لابد من التواصل والتنسيق، لأن عملنا في نفس المدن لغرض التعامل والمجهودات واحدة لمصلحة المدينتين وليبيا ككل.

كل الجهود من الجهات الأخرى مرحب بها من الصندوق لغرض الوصول للهدف، مثلآ بناء وحدات سكنية بدون بنية تحتية صحيحة لا معنى لها.

الوحدات السكنية تكون كل بكل الخدمات صحيحة طويلة الأجل من عيادات مراكز شرطة مدارس الإعمار، بالمعنى العام تجمع عمراني كامل نصل إلى ما نصبوا إليه بشفافية.

نأمل أن تصرف الميزانية في المكان الصحيح ما نسعى إليه توفير حياة سليمة لجميع المواطنين.

نسعى أن يكون الصندوق مؤسسة للإقتداء به لأعمار وطننا ليبيا بشكل عام، ونكون في وضع أفضل خلال الفترة القادمة.

السيرة الذاتية للمدير العام لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة:-

علي عبد الحفيظ بحيري

مواليد 1963م

خبرة 35 سنة في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات الإنشائية وأعمال البنية التحتية بالقطاع العام والخاص.

مؤهلاته

ماجستير بمرتبة الشرف ( هندسة التحكم بتآكل ) جامعة بريطانيا

دبلوم متقدم في تكنولوجيا الخرسانة – بريطانيا

بكالوريوس هندسة مدنية جامعة قاريونس. (وال _ بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال