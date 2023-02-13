ارتفاع الدولار وانخفاض الين و الجنيه الاسترليني وتراجع اليورو خلال تعاملات اليوم الإثنين

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، مقترباً من أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام العملات الرئيسة الأخرى، بسبب زيادة المستثمرين من رهاناتهم على أن يواصل “البنك المركزي الأمريكي” تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.

وهوى الين وسط توقعات بأن تعين الحكومة اليابانية مسؤولا يدعم السياسة النقدية الحالية محافظاً جديدا للبنك المركزي .

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع هبوط الأسهم الآسيوية وسط مخاوف أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لإبطاء النمو. وكذلك هبط الجنيه الاسترليني.

وارتفع مؤشر الدولار 0.068 في المائة إلى 103.65 ليظل قريبا من مستوى الثلاثاء الماضي المرتفع البالغ 103.96 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير.

وصعدت العملة الأمريكية 0.6 في المائة إلى 132.20 ين.

وخسر اليورو 0.09 % مسجلا 1.06685 دولار، بعدما لامس في وقت سابق مستوى 1.0656 للمرة الأولى منذ التاسع من يناير ، وجرى تداول الاسترليني في أحدث معاملات عند 1.20475 دولار منخفضا 0.1 %خلال اليوم.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.09 % إلى 0.6912 دولار وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.11 % إلى 0.6304 دولار.