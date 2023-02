المنقوش: نؤكد دعمنا الكامل لدولة تركيا وسنخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار مدن الجنوب التركي المتضررة من الزلزال

أكدت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” خلال لقائها اليوم الاثنين بنظيرها التركي ” مولود تشاووش أوغلو” بالعاصمة التركية أنقره، بأن الحكومة الليبية ستخصص مبلغ 50 مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة في إعادة إعمار مدن الجنوب التركي المتضررة من الزلزال.

وعبّرت “المنقوش” في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرها التركي عن تعازيها الحارة للشعب والحكومة التركية في ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له عدة مدن في جنوب تركيا وسوريا، مؤكدةً تضامن ومساندة دولة ليبيا حكومة وشعبا مع أشقاء الشعب الليبي في تركيا وسوريا لتجاوز هذه المحنة.

