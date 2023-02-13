لجنة إعمار مرزق تناقش مع UNDP البدء بمشاريع الصرف الصحي وحصر المساكن المتضررة في المدينة

عقدت لجنة إعادة الحياة لمدينة مرزق، اجتماعها الأول، أمس الأحد 12 فبراير 2023، بالعاصمة طرابلس، برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لمناقشة مسودة التخطيط الاستراتيجي للبلدية التي تم إعدادها بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي (UNDP) واعتبارها نقطة انطلاق لتحديد الأولويات العاجلة للمدينة.

كما تم مناقشة أولوية البدء بمشاريع المياه والصرف الصحي، وصيانة المباني الصحية والتعليمية والإدارية، وحصر المساكن المتضررة للمساهمة في إعادة إعمار المدينة.