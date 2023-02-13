السفير الأندونيسي يؤكد على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع ليبيا

اجتمع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض”، مع القائم بأعمال السفارة الأندونيسية “ديدي أحمد رفاعي”، وحضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين بالاتحاد العام ورجال الأعمال.

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة آليات العمل على تعزيز ومضاعفة فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تسهيل إجراءات سفر المواطنين ورجال الأعمال بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل عودة الشركات الاندونيسية للعمل في ليبيا.

وأكد القائم بأعمالي السفارة الأندونيسية لرئيس الاتحاد على نية بلاده التوجه نحو منح التأشيرة لليبيين من طرابلس، كما أبدى المجتمعون اهتمامهم بمضاعفة التبادلات التجارية، وتبادل تصدير واستيراد البضائع المختلفة أهمها التمور والزيوت، وكذلك ورق الكتابة والإطارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية