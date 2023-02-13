أخر اسعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار اليوم الاثنين 13-02-2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲

ب5.1125 ~5.1100 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.4500 ~5.4200 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

610 ~645

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1150 ~5.1125 دينار

اسعار الدولار بالصكوك 🇺🇸

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.4500 ~5.4300 دينار

الجمهورية 🏦

4.00 ~5.00 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.3500 ~5.3300 دينار

الصحاري 🏦

+1.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش

الواحة 🏦

+40 ~44 قرش على سعر الكاش

الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦

-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش

أسعار الذهب اليوم:

آونصة الذهب ب1851.22 $

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب225.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب262.50 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب275.00 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب300.00 دينار

اسعار الفضة اليوم:

▪️لما تبيع :

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 LY

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب10 ~30 دينار على حسب العيار