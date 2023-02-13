أخر اسعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار اليوم الاثنين 13-02-2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
الدولار 🇺🇲
ب5.1125 ~5.1100 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.4500 ~5.4200 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
610 ~645
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.1150 ~5.1125 دينار
اسعار الدولار بالصكوك 🇺🇸
بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦
ب5.4500 ~5.4300 دينار
الجمهورية 🏦
- 4.00 ~5.00 قروش على سعر الكاش
التجاري الوطني 🏦
ب5.3500 ~5.3300 دينار
الصحاري 🏦
+1.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش
الواحة 🏦
+40 ~44 قرش على سعر الكاش
الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦
-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش
أسعار الذهب اليوم:
آونصة الذهب ب1851.22 $
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب225.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب262.50 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب275.00 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب300.00 دينار
اسعار الفضة اليوم:
▪️لما تبيع :
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 LY
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب10 ~30 دينار على حسب العيار
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