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أخر اسعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار اليوم الاثنين 13-02-2023

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲
ب5.1125 ~5.1100 دينار

اليورو 🇪🇺
ب5.4500 ~5.4200 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳
610 ~645

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.1150 ~5.1125 دينار

اسعار الدولار بالصكوك 🇺🇸

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦
ب5.4500 ~5.4300 دينار
الجمهورية 🏦

  • 4.00 ~5.00 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦
ب5.3500 ~5.3300 دينار
الصحاري 🏦
+1.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش

الواحة 🏦
+40 ~44 قرش على سعر الكاش

الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦
-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش

أسعار الذهب اليوم:
آونصة الذهب ب1851.22 $

▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب225.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب262.50 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب275.00 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب300.00 دينار

اسعار الفضة اليوم:
▪️لما تبيع :
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 LY
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب10 ~30 دينار على حسب العيار

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