شاهد بالفيديو : كدفعة أولى.. حكومة الدبيبة تخصص 50 مليون دولار لإعادة إعمار تركيا

أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الاثنين أن الحكومة ستقدم دعمًا بـ 50 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة الإعمار في تركيا وتحديدا للولايات المتضررة من الزلزال .

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وقدمت المنقوش، واجب العزاء إلى تركيا حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال، مؤكدة دعم ليبيا الكامل للحكومة التركية للمساعدة في محنتها من خلال فرق الإنقاذ التي جاءت للمساعدة.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، بأن تركيا ساعدت ليبيا في كثير من المواقف وحان الوقت لنساعد بعضنا البعض في الأوقات الصعبة .

وأكدت المنقوش على أن ليبيا ستكون إلى جانب تركيا معنويا وماديا وعاطفيا، آملة أن تصل تركيا إلى مرحلة تستطيع فيها السيطرة على الأزمة

وأشارت المنقوش الى ان فرق أخرى ستصل الثلاثاء إلى تركيا تباعا من ليبيا على متن طائرتين للمساعدة في جهود الإنقاذ .

يذكر أن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، خلف أكثر من 35 ألف قتيل والالاف الجرحى، فيما تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على المفقودين تحت الأنقاض.