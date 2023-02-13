شاهد | عددهم |63077.. الصحة تنشر كشوفات المستهدفين من الأفراجات

نشرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية كشوفات اعداد المستهدفين من الافراجات المالية .

وقالت الوزارة في بيان أنه وتعزيزًا لمبدأ الشفافية الإدارية، وبتعليمات من وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان السيد سمير كوكو ، وزارة الصحة تنشر الكشوفات المتضمنة أعداد العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية بإدارات الخدمات بالمناطق، المستهدفين من الإفراجات.

وأوضحات الوزارة أن عدد المستهدفين من الافراجات يبلغ عددهم 63077 عنصر طبي وطبي مساعد وتسييري، بإجمالي 103 إدارة خدمات صحية، استوفت 84 إدارة فقط بيانات موظفيها، فيما لم تستوفي 19 إدارة بيانات الموظفين وهي موضحة بالكشوفات.