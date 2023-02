تابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الاثنين، بمسرح المعهد الوطني للإدارة في طرابلس، خلال اجتماع استعراض أعمال اللجان المشكلة في العام 2022.

وبحث “العابد” مع اللجان كل بحسب اختصاصاتها ومهامها، النتائج التي توصلت إليها، مطالبا بتوضيح الاجراءات التي اتخذت بشأنها، كذلك القرارات اللجان المشكلة كل على حدة.

وأوضحت اللجان إلى وزير العمل “العابد” اختصاصاتها ومهامها المناطة بها، والإجراءات التي اتخذت حيالها، والعراقيل التي واجهت تنفيذ البعض منهم لمهامها، كما قدموا التقارير وتوصياتها بشأن الملفات المكلفة بها.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام “علي الماقوري”، ووكيل الوزارة لشؤون التأهيل “عبدالناصر العقيلي” إضافة إلى رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة.

The post “العابد” يتابع أعمال اللجان المشكلة في عام 2022 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا