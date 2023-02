بحث رئيس الحكومـة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع وزير الدفاع “احميد حومة” آلية العمل على دعم لجنة 5+5 في عملها لتوحيد المؤسسة العسكرية واستمرار إيقاف إطلاق النار، وخطة عمل وزارة الدفاع لسنة 2023.

وأكد “باشاغا” على وضع خطة لتأمين الجنوب و إصلاح المنشآت التعلمية العسكرية به ، و التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها، لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة واستعراض خطة تأمين الحدود.

The post “باشاغا” يبحث آلية العمل على دعم لجنة 5+5 في عملها لتوحيد المؤسسة العسكرية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا