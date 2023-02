بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” رؤية المجلس حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاعي النفط والكهرباء والتي تهدف إلى وصول الطاقة الحديثة للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مقبولة.

ونوقش الاجتماع المدة الزمنية للخطة الاستراتيجية للنفط والكهرباء، والتي أوضح المجلس خلال العرض المرئي الذي قدمه بأن الخطة تبدأ من عام 2023م وحتى عام 2035م لضمان استدامة قطاع الطاقة في ليبيا والإبقاء على مكانتها في أسواق الطاقة العالمية.

وشدد “شكشك” على ضرورة تطوير قطاعي النفط والكهرباء وزيادة قوة الاقتصاد الوطني، والتزام جميع مؤسسات الدولة بوضع خطط استراتيجية للرفع من كفاءتها وتقديم خدماتها في أفضل مستوى، مؤكداً على أهمية هذا الخطة ودورها في الحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة.

The post “شكشك” يبحث مع “الفطيسي” الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا