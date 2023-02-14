ليبيا اندونيسيا يبحثان زيادة التبادل التجاري وانسياب حركة البضائع بين البلدين

بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، مع القائم بأعمال السفارة الأندونيسية لدى ليبيا “ديدي رفاعي”، آليات تعزيز ومضاعفة التعاون الاقتصادي،والاتفاق على تسهيل إجراءات سفر المواطنين ورجال الأعمال بين البلدين.

كما تم مناقشة تسهيل عودة الشركات الأندونيسية للعمل في ليبيا، ومنح التأشيرة لليبيين من طرابلس، إضافة لمناقشة زيادة التبادلات التجارية، وتبادل تصدير واستيراد البضائع المختلفة،و أهمها التمور والزيوت، وورق الكتابة والإطارات.