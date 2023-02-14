تراجع للدولار وصعود اليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 14 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7937 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.147 دينار، والجنيه الاسترليني 5.82 دينار، والدولار الكندي 3.5932 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2544 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2775 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3051 دينار، والدينار التونسي 1.5418 دينار، والدرهم المغربي 0.4675 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: