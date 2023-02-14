عميد بلدية غدامس يؤكد افتتاح معبر الدبداب الحدودي مع الجزائر نهاية فبراير

أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع الاستعداد لإعادة فتح معبر الدبداب البري أمام الحركة التجارية نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال لتطبيق بكم الإخباري بأنه سيتم خلال اجتماع مشترك بين الجانبين الليبي والجزائري الإعلان عن افتتاح المعبر، مبينا بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية من الجانبين، خاصة بعد اتفاق البلدين على تحديث اتفاقية منع الازدواج الضريبي بينهما.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة قد أعلن خلال زيارته للجزائر مايو الماضي إمكانية إنشاء منطقة تجارية حرة بين ليبيا والجزائر .