هل ستكون هناك حلول قريبة لمعالجة موضوع المباني السكنية الآيلة للسقوط؟

عقدت لجنة العمارات السكنية الآيلة للسقوط، أمس الإثنين 13 فبراير 2023، اجتماعها الأول تحت إشراف وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، لمناقشة مقترحات آلية عمل اللجنة من قبل شركة الخدمات العامة طرابلس والتي تتضمن المعوقات والعراقيل الفنية والقانونية التي تواجه معالجة موضوع المباني الآيلة للسقوط وسبل حلها.

يشار إلى أن عدد من المباني والعمارات السكنية في وسط العاصمة طرابلس كانت قد انهارت خلال السنوات الأخيرة، بسبب تهالك حالة المباني، وعدم وجود حل حقيقي للسكان بسبب مشاكل قانونية ومالية.