خاص.. “الفيتوري”: اللجان التي شُكلت لتسوية أوضاع الشركات المتعثرة بدون فائدة.. ويوضح

صرح النقابى ورئيس المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لعمال ليبيا “شاكر الفيتوري” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص مستجدات الشركات المتعثرة قائلًا: لا يوجد أي مستجدات فيما يتعلق بالشركات المتعثرة ولا زال المسؤولين عن الآمر يستخفون بالموظفين ولا يوجد سوى تشكيل لجان لتسوية أوضاع الشركات المتعثرة بدون فائدة .

وأضاف “الفيتوري” بالقول: هذه الفترة لا يوجد ميزانية حيث أنه لم يتم إعتماد ميزانية هذا العام 2023م، وحتى مبلغ ال 50 مليون الذي تم تخصيصه بميزانية 2022م أنتهت السنة المالية بحجة المطابقة والإجراءات وتم استرجاعه وتحويله مناقلة لباب آخر، وإلى غاية الآن لم يأخذ أي موظف مستحقاته .

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