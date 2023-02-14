عميد بلدية غات لـ (وال): انفراجه في أزمة الوقود في المدينة 

غات 14 فبراير 2023 (وال) – رأى عميد بلدية غات إبراهيم الخليل، أنه لم تعد هناك أية مبررات لعدم وصول الوقود إلى محطات التوزيع، طالما استقرت الأوضاع في البلدية ووصلت إلى مرحلة جيدة من الأمن والأمان.

وحذر الخليل في تصريح عبر هاتف بوكالة الأنباء الليبية، من احتمالية عودة الاحتجاجات إذا استمرت أزمة الوقود، واستغلال من أسماهم بـ “ضعاف النفوس” لهذه الاحتجاجات وعودة الاضطرابات للمنطقة.

وأكد عميد بلدية غات أن سكان المنطقة كانوا في حالة احتقان بسبب استمرار أزمة الوقود لعدة سنوات، مما أضطرهم لشراء احتياجاتهم من الوقود بأسعار مرتفعة جدآ، غير أن بداية انفراج بدأت تلوح في الأفق ونأمل استمرارها وتطويرها حتى يتمكن السكان من الشعور ببعض الراحة.

وأشاد إبراهيم الخليل بالإجراءات التي اتخذها وزير المواصلات والتي أدت إلى استقرار رحلات الخطوط الجوية الليبية الرابطة بين طرابلس وغات، بمعدل رحلة كل يوم خميس أسبوعيا، مؤكدا أن مطار غات استلم تجهيزات جديدة اشتملت على سيارات ومعدات لتشغيل المطار الذي بات في حالة جيدة.

وأوضح عميد بلدية غات لـ (وال) أن شركة الأجنحة اعتذرت عن تسير رحلة إلى غات في الوقت الحالي، في حين استأنفت شركة الخطوط العالمية رحلتها، بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع كل يوم سبت، ما رفع عدد الرحلات بين طرابلس وغات إلى رحلتين في الأسبوع. (وال _ غات)

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