خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى تسليم 10 مليون لفروع الوحدة بالجبل الغربي

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 10 مليون إلى فروع مصرف الوحدة بالجبل الغربي.
وتتمثل في فرع يفرن 2 مليون ، الزنتان 2 مليون ، سيناون 2 مليون ، الجوش 1.500 مليون ، الحرابة 1.500 مليون ، وكالة غريان مليون .
كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 10 مليون إلى فروع مصرف الوحدة بالجبل الغربي.
وتتمثل في فرع يفرن 2 مليون ، الزنتان 2 مليون ، سيناون 2 مليون ، الجوش 1.500 مليون ، الحرابة 1.500 مليون ، وكالة غريان مليون .
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