اقتصاد

خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى تسليم 10 مليون لفروع الوحدة بالجبل الغربي

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 10 مليون إلى فروع مصرف الوحدة بالجبل الغربي.

وتتمثل في فرع يفرن 2 مليون ، الزنتان 2 مليون ، سيناون 2 مليون ، الجوش 1.500 مليون ، الحرابة 1.500 مليون ، وكالة غريان مليون .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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