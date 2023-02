أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المجلس الاقتصادي محمود الفطيسي على أهمية وضع خطط استراتيجية للحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة تطوير قطاعي النفط والكهرباء وزيادة قوة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي وديوان المحاسبة في مقر الديوان بطرابلس الثلاثاء، بحث فيها الطرفان رؤية المجلس بشأن الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاعي النفط والكهرباء بهدف وصول “الطاقة الحديثة” للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مقبولة، بحسب مكتب إعلام ديوان المحاسبة.

وناقش اللقاء المدة الزمنية للخطة الاستراتيجية للنفط والكهرباء، والتي أوضح المجلس خلال العرض المرئي بأنها ستبدأ من عام 2023 وحتى عام 2035 لضمان استدامة قطاع الطاقة في ليبيا والإبقاء على مكانتها في أسواق الطاقة العالمية.

وطالب المجتمعون بالتزام جميع مؤسسات الدولة بوضع خطط استراتيجية للرفع من كفاءتها وتقديم خدماتها في أفضل مستوى.

المصدر: ديوان المحاسبة

The post خطة استراتيجية لتطوير قطاعي النفط والكهرباء في ليبيا حتى عام 2035 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار