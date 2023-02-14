“الصحة بالحكومة الليبية” تُعلن عن فتح باب الترشح لتولي المهام القيادية بالوزارة والمرافق الطبية وتُطلق أول منصة رقمية لتولي هذه المهام

قامت وزارة الصحة بالحكومة الليبية بالإعلان عن فتح باب الترشح لتولي المهام القيادية بالوزارة والمستشفيات والمرافق الطبية المختلفة اعتباراً من الثاني عشر من شهر فبراير وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

ونص قرار الوزارة على أن الترشح لمنصب تولي المهام القيادية سيشمل الإدارات العامة والمكاتب بالوزارة، والجهات التابعة لها، المراكز الطبية والمستشفيات الجامعية، المراكز التخصيصية، المراكز العلاجية، المستشفيات التعليمية والمركزية، المستشفيات العامة، المستشفيات القروية، إدارات الخدمات الصحية، والعيادات المجمعة.

من جانبه صرح وزير الصحة بالحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب “عثمان عبدالجليل” إن أولويات النهوض بالنٌظم الصحية في ليبيا تبدء بتعزيز القيادة والحوكمة الرشيدة واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب بطريقة شفافة تراعي مؤهلات المترشح والخبرة العملية وشهادة الزملاء واجتياز المقابلات الشخصية.

وأضاف “عبدالجليل” قائلًا: ” لقد أطلقنا منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح لتولِّي المناصبِ الإداريةِ والقياديةِ، لليبيين وغير الليبيين المُقيمينَ في ليبْيا وخارجِها لتقلد هذه المناصب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية