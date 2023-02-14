وزارة الرياضة تمنح 5 ملايين دينار لكل نادي مشارك في الدوري الممتاز لكرة القدم.. ما رأيك في دعم الدولة للأندية مادياً ؟

اجتمع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، بديوان وزارة الرياضة، مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، بحضور وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، لمناقشة الصعوبات التي تواجه عدداً من الأندية للاستمرار في مشاركتها بالدوري .

وأوضح الدبيبة، أن دعم الشباب والرياضة تظل أولوية للحكومة، مشدداً على وزارة الرياضة واتحاد الكرة بضرورة الاهتمام بالفئات السنية، وتنظيم عدد الأندية.

وأكد الدبيبة، دعمه لأندية الدوري الممتاز لضمان استمرار الدوري، بشرط أن تكون هناك خطة للاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة والتركيز على أندية الدرجة الأولى والفئات السنية، وقد تم منح مبلغ 5 ملايين دينار كدعم لكل نادي مشارك في الدوري.