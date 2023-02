وزارة الصحة بالحكومة الليبية تُطلق أول منصة رقمية لتولي المهام القيادية

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن فتح باب الترشح لتولي المهام القيادية بالوزارة والمستشفيات والمرافق الطبية المختلفة اعتباراً من الثاني عشر من شهر فبراير وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

ونص قرار الوزارة على أن الترشح لمنصب تولي المهام القيادية سيشمل الإدارات العامة والمكاتب بالوزارة، والجهات التابعة لها والتي تضم المراكز الطبية والمستشفيات الجامعية والمراكز التخصصية والمراكز العلاجية والمستشفيات التعليمية والمركزية والمستشفيات العامة والمستشفيات القروية وإدارات الخدمات الصحية، والعيادات المجمعة.

وتعليقا على إطلاق المنصة صرح وزير الصحة “عثمان عبدالجليل” بأن أولويات النهوض بالنٌظم الصحية في ليبيا تبدأ بتعزيز القيادة والحوكمة الرشيدة واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب بطريقة شفافة تراعي مؤهلات المترشح والخبرة العملية وشهادة الزملاء واجتياز المقابلات الشخصية.

وتابع عبدالجليل بالقول: “لقد أطلقنا منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح لتولِّي المناصبِ الإداريةِ والقياديةِ، لليبيين وغير الليبيين المُقيمينَ في ليبْيا وخارجِها لتقلد هذه المناصب”.

