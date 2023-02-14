“شكشك” يبحث مع شركة الحديد والصلب المقترح المقدم من قبل الشركة بشأن تصنيع اسطوانات الغاز

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك”، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب “محمد الفقيه”.

تناول الاجتماع مناقشة المقترح المقدم من قبل الشركة بشأن تصنيع اسطوانات الغاز، بحضور مدير جهاز التصنيع العسكري وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالديوان .

وكذلك من هذا المشروع الذي ستنفذه الشركة الليبية للحديد والصلب مع جهاز التصنيع العسكري ، ومدى الاستفادة منه لتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل للشباب.

وفي ختام الاجتماع أكد “شكشك” على أهمية دراسة المشروع من جميع الجوانب ؛ ليكون لها الأثر الإيجابي على السوق المحلي، مشدداً على ضرورة أن تتم عملية التصنيع وفقاً للمواصفات والجودة التي سيتم وضعها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط والغاز .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية