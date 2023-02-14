خاص.. “الطويبي”: الإنفاق على الاحتفالات إهدار للمال العام.. وعلى الحكومة إعادة إعمار مساكن مواطنيها بدلاً من إعمار تركيا

تحدثت المحامية “ثريا الطويبي” في تصريح لها لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قالت: أرى أن الاحتفالات التي تقوم الحكومة بالانفاق عليها بمبالغ كبيرة هي إهدار للمال العام مهما يكن لتلك الاحتفالات من معنى، خاصةً أنها عاجزة عن دفع مرتبات موظفيها في أوقات استحقاقها.

قالت كذلك: هناك أولويات يجب على الحكومة أن تنفق عليها، كعلاج المرضى، ومرتبات الموظفين، والبنية التحتية والتعليم.

كما أضافت “الطويبي” متحدثة: أما بالنسبة للتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لإعمار تركيا، كان على الحكومة أن تقوم بإعادة إعمار مساكن المواطنين التي تضررت من الحروب، وتعويض المواطنين الملاك الذين تضرروا من قانون رقم 4، واللذين تضرروا من نزع ملكيتهم للمنفعة العامة خلال العام الماضي ولم تدفع لهم مقابل أملاكهم المنزوعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية