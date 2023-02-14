حصول 202 فندق و1680 مطعم ومقهي بطرابلس على إذن مزاولة خلال العام الماضي 2022

أكد رئيس وحدة المهن والرقابة السياحية عبدالله شويكة، اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، إصدار 225 شهادة سلبية وإذن مزاولة خلال العام الماضي 2022، وفق منظومة التسجيل بالمكتب.

وكشف شويكة عن منح 173 شهادة سلبية، وإذن تشغيل مقاهي، و47 شهادة للمطاعم، في حين بلغ عدد الشهادات وإذن التشغيل الممنوحة للفنادق 5 شهادات سلبية وأذن تشغيل.

وبلغ عدد إحالات بين موافقات لشركات (تجديد وإصدار) 110 إحالة، داخل النطاق الإداري لمكتب طرابلس.

وأوضح شويكة أن إجمالي عدد الفنادق المسجلة في منظومات التسجيل بالمكتب، بلغ 202 فندقًا، في حين بلغ إجمالي عدد المطاعم والمقاهي 1680 مقهى ومطعم.