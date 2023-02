“شكشك” يلتقي مجلس إدارة شركة الحديد والصلب لمناقشة المقترح المقدم من قبل الشركة بشأن تصنيع اسطوانات الغاز

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب “محمد الفقيه”، وذلك لبحث المقترح المقدم من قبل الشركة بشأن تصنيع اسطوانات الغاز.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الديوان الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع الذي ستنفذه الشركة الليبية للحديد والصلب مع جهاز التصنيع العسكري، ومدى الاستفادة منه لتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل للشباب.

من جانبه أكد رئيس الديوان على أهمية دراسة المشروع من جميع الجوانب؛ ليكون لها الأثر الإيجابي على السوق المحلي، مشدداً على ضرورة أن تتم عملية التصنيع وفقاً للمواصفات والجودة التي سيتم وضعها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

