الشركة العامة للكهرباء تزف بشرى سارة بتعيين عقود المتعاونيين – نص القرار

أصدر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء قراراً بتعيين الموظفين ذوي الإختصاص والمصنفين بعقود متعاونة”.

وفي بيان صادر عن الشركة جاء فيه، “أصدر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قراره رقم 1371 بشأن تصنيف عقود المتعاونين إلى تعيين كُلاً على حِدَة من تاريخ انتهاء عقده كمتعاون”.

ويأتي هذا القرار بحسب القرار في إطار خطة الإحلال الوظيفي التي تقوم بها الشركة والتي تضمن انتقال الخبرات بين الأجيال بالشركة إضافة إلى تحفيز العنصر البشري لتحسين مستويات الأداء.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة يبشركم بأنه ماضيٍ في تسوية مستحقات الموظفين المتوقفة طيلة السنوات الماضية، مؤكدا بأن هذه الخطوات لن تكون الأخيرة وأول الغيث قطرة.