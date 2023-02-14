شاهد بالارقام.. تقرير صادم لإنخفاض متوسط دخل الفرد في ليبيا منذ 2010

نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، تقريرًا عن العملية العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” 2011 ضد ليبيا وتأثيرة على الاوضاع في البلاد أمنيًا واقتصاديًا .

وأشار التقرير الى أن العملية العسكرية في ليبيا شاركت فيها أكثر من 260 طائرة حربية ونحو 21 وحدة بحرية ونتج عنها تدمير القدرات الرئيسية للجيش وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت الـ 30 في المئة .

وقال التقرير أن حلف الناتو استغل ثورة 17 فبراير كغطاء لتدمير ليبيا، كما فعلت الولايات المتحدة في العراق، عام 2003 كما دمّر القدرات العسكرية الرئيسية للجيش الليبي، تحت مزاعم الحرية وحماية المدنيين.

وأضاف الى ان عمليات الناتو في ليبيا، كانت بمشاركة أكثر من 260 طائرة حربية، ونحو 21 وحدة بحرية وشملت تنفيذ أكثر من 26 ألف طلعة جوية لتدمير نحو 6 آلاف هدف مدني وعسكري في ليبيا.

وأوضح الى ان هذه العمليات نتج عنها تدمير القدرات الرئيسية للجيش الليبي، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت الـ30 في المئة.

وتظهر بيانات مؤسسة “ماكرو ترندز” البحثية الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية في 2021 أي بعد 10 سنوات من تدخل “الناتو” تراجع بأكثر من 30 في المئة من قيمته مقارنة بما كان عليه في 2010.

وتشير إحصائيات مؤسسة “ماكرو ترندز” عن حجم القوة العسكرية للجيش الليبي قبل 2011 وبعده إلى أنها تراجعت بنسبة تصل إلى نحو 91 في المئة.

وشملت الإحصائيات وضع الجيش الليبي عام 2009 ووضعه عام 2012 أي قبل وبعد عملية الناتو، كما يلي:

2009: كان الجيش الليبي يمتلك 76 ألف جندي.

2012: أصبحت قوة الجيش الليبي تضم 7 آلاف جندي.

كيف تغير الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية منذ 2010 حتى 2021؟

2010: كان الناتج المحلي الإجمالي 75.3 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 11.6 ألف دولار.

2011: أصبح الناتج المحلي 48.7 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 7.7 ألف دولار.

2012: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لـ 92.5 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد أصبح 15.7 ألف دولار.

2013: انخفض الناتج المحلي الإجمالي لـ 75.3 مليار دولار وتراجع متوسط دخل الفرد لـ 12.5 ألف دولار.

2014: واصل الناتج المحلي الإجمالي تراجعه مسجلا 57.3 مليار دولار وأصبح متوسط دخل الفرد 9.4 ألف دولار.

2015: استمر تراجع الناتج المحلي ليسجل 48.7 مليار دولار وتراجع متوسط دخل الفرد لـ 7.8 ألف دولار.

2016: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لـ 49.9 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 7.9 ألف دولار.

2017: أصبح الناتج المحلي 67.1 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 10.5 ألف دولار.

2018: سجل الناتج المحلي الإجمالي 76.6 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 11.8 ألف دولار.

2019: تراجع الناتج المحلي لـ 69.2 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد لـ 10.5 ألف دولار.

2020: واصل الناتج المحلي تراجعه مسجلا 50.3 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 7.5 ألف دولار.

2021: أصبح الناتج المحلي الإجمالي 42.8 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 6.3 ألف دولار.

وتشير الإحصائيات بحسب وكالة سبوتنيك الروسية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية الذي حقق نموا قدره 5 في المئة في 2010 سجل تراجعا في 2011 بنسبة تجاوزت الـ 50 في المئة.