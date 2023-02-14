شركة طيران تبدأ تسيير رحلتين أسبوعيا من مطار الأبرق إلى تونس

أعلن الناطق باسم مطار الأبرق، جلال المهشهش عن بدء شركة برنيق بتسيير رحلتين أسبوعيا من مطار الأبرق إلى تونس بدءا من الأسبوع القادم، بعد إعلان جاهزية المطار لتسيير الرحلات الدولية.

وقال المهشهش، الى أن شركة برنيق تسعى أيضا إلى تسيير رحلات إلى مصر، غير أن الاتفاق بشأنها لم ينجز.

وأضاف الناطق باسم مطار الأبرق، أنه لم تتواصل شركات الطيران الأخرى سوى برنيق مع مطار الأبرق بشأن تسيير رحلات دولية.

وأشار المهشهش، الى ان الخطوط التونسية زارت مطار الأبرق، وأبدت استعدادها لتسيير الرحلات منه، ولم تصلهم برقية رسمية للاتفاق حتى الآن.