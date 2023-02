أجرى وفد من رجال الأعمال الليبيين برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، زيارة إلى دولة فلسطين.

والتقى الوفد برئاسة رئيس الاتحاد العام بغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، وذلك لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.

كما اطلع الوفد على الفرص الاستثمارية والقوانين واللوائح والتسهيلات للمستثمر، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون وسُبل التبادل التجاري ومدى الاستفادة من الخبرات الفلسطينية في مختلف المجالات.

وعلى هامش الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية عمر هاشم، في مجال تسهيل الاستثمار وإقامة ملتقيات ومعارض اقتصادية.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج التقى مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي العربي بجمهورية مصر العربية لدعم ورعاية الزيارة.

The post وفد من رجال الأعمال الليبيين يزور فلسطين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا