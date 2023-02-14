ديوان المحاسبة يبحث مع شركة الحديد والصلب الجدوي الاقتصادية لتصنيع اسطوانات الغاز

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه، المقترح المقدم من قبل الشركة بشأن تصنيع اسطوانات الغاز، والجدوى الإقتصادية من هذا المشروع الذي ستنفذه الشركة ، ومدى الاستفادة منه لتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد شكشك على أهمية دراسة المشروع من جميع الجوانب، ليكون له الأثر الإيجابي على السوق المحلي، مشدداً على ضرورة أن تتم عملية التصنيع وفقاً للمواصفات والجودة التي سيتم وضعها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط والغاز .