أخر اسعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار الثلاثاء 14-02-2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي ليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء.
الدولار 🇺🇲
ب5.1150 ~5.1125 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.4500 ~5.4200 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
610 ~645
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.1200 ~5.1175 دينار
نسبة سحب البطاقات دولار =3.20% الامان
دولار بشيك الوحدة =5.44.50 دينار
دولار بشيك التجارة والتنمية =5.44.50 دينار
أسعار الذهب/
▪️آونصة الذهب ب1849.2 $
▪️كسر ذهب 18 ب223.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب260.75 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب273.16 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب298.00 دينار
اسعار الفضة :
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 LY
▪️فضة جديدة :
▪️ب10 ~30 دينار على حسب العيار
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