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أخر اسعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار الثلاثاء 14-02-2023

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي ليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء.

الدولار 🇺🇲
ب5.1150 ~5.1125 دينار

اليورو 🇪🇺
ب5.4500 ~5.4200 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳
610 ~645

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.1200 ~5.1175 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار =3.20% الامان

دولار بشيك الوحدة =5.44.50 دينار

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.44.50 دينار

أسعار الذهب/
▪️آونصة الذهب ب1849.2 $

▪️كسر ذهب 18 ب223.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب260.75 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب273.16 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب298.00 دينار

اسعار الفضة :
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 LY

▪️فضة جديدة :
▪️ب10 ~30 دينار على حسب العيار

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