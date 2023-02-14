خاص.. “الغويل” لصدى: الحكومة بررت تأخر دفع الرواتب وسببه الإجراءات الروتينية كل بداية سنة مالية

صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة والمهتم بشأن الاقتصادي “علي الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بأن الحكومة بررت تأخر دفع الرواتب وسببه الإجراءات الروتينية كل بداية سنة مالية، وكذلك زيادة مرتبات بعض القطاعات وفقاً لجدول المرتبات الموحد، بالإضافة إلى أننا لا ننسى بأن الحكومة لازالت تنفق في مصروفاتها على (1/12) وذلك بسبب عدم اعتماد ميزانية لها من قبل البرلمان، وهذا ما جعل رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” يطالب وزارة المالية بتعجيل صرف مرتبات شهر يناير وفبرابر معاً.

وأضاف “الغويل” بالقول: لا أضن أن سبب التأخير بشكل مقصود أو ماشابه لأن مرتبات العاملين في قطاعات الدولة أصبح أبسط حقوقهم، حتى وإن تأخر دفعهم قد لا يكون في صالح الحكومة.

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