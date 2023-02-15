ارتفاع للدولار والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 15 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 15 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8012 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1448 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8335 دينار، والدولار الكندي 3.5931 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2548 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2795 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3072 دينار، والدينار التونسي 1.5425 دينار، والدرهم المغربي 0.4655 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: