ليبيا وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الاستثمار

وقّع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الاستثمار وإقامة ملتقيات ومعارض اقتصادية

جاء ذلك خلال زيارة وفد من رجال الأعمال برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” إلى دولة فلسطين

والتقى وفد رجال الأعمال مع وزير الاقتصاد الفلسطيني “خالد العسيلي” بدولة فلسطين، وذلك لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد اطلع الوفد على الفرص الاستثمارية وفق القوانين واللوائح والتسهيلات للمستثمر، كما بحث الطرفان أوجه التعاون وسُبل التبادل التجاري ومدى الاستفادة من الخبرات الفلسطينية في مختلف المجالات.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج كان قد التقى وزير الاقتصاد الفلسطيني على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي العربي بجمهورية مصر العربية لدعم ورعاية الزيارة

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

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