خاص.. “القريو” يرد بشأن مذكرة قبض جديدة ضد رئيس مؤسسة الاستثمار

أكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: إن مانشرته صحيفة “جون فريك” عن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار فهي تعتبر معلومات قديمة قامت الصحيفة بتجميعها من عدة مصادر ولم تكن دقيقة في نشر تفاصيلها ولا توجد أي مذكرة قبض ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار” علي محمود”، وإنما قامت الصحيفة بإعادة نشر للقضية بين الأمير البلجيكي” “لوران” مع الدولة الليبية ومحاولة الأمير إبتزاز رئيس المؤسسة بمحاولاته التأثير على القضاء البلجيكي للاستيلاء على أموال المؤسسة في بلجيكا حسب قوله.

وتابع” القريو” تصريحه قائلًا: إن ما قامت به صحيفة” جون فريك” بنشرها لمثل هذه الأخبار الغير دقيقة ومحاولاتها تشويه صورة المؤسسة خارجيًا فهذا يؤثر سلبًا بشكل مباشر أو غير مباشر على مصالح وعمل المؤسسة الليبية للاستثمار في دول العالم المستضيفة لاستثماراتنا.

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