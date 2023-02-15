الوطنية للنفط تعلن شروعها في تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة والتركيز على الغاز والطاقات المتجددة

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، إطلاق استراتيجية جديدة خاصة بقطاع النفط والغاز في ليبيا، وإنشاء مكتب للإشراف على الاستراتيجية والتأكد من خدمة المؤسسة للمواطنين في جميع أنحاء ليبيا.

وأكد بن قدارة خلال كلمة له في اجتماع مع عدد من الشركات النفطية في مدينة بنغازي، أن المكتب الجديد سيتولى مهمة إطلاق مبادرات لتمكين الشباب في قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك لأن الغاز سيكون له أهمية أكثر من النفط في المرحلة القادمة.

وأشار بن قدارة إلى أن ليبيا في الوقت الحالي لا تمتلك اكتفاء ذاتي من الغاز، وأنه سيتم خلال المرحلة القادمة التركيز على الطاقة المتجددة.