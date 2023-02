“شكشك” يبحث مع “أبوبريدعة” إجراءات شركة البريقة في تحديد الاحتياج السنوي من المحروقات

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط و الغاز” إبراهيم أبوبريدعة” إجراءات الشركة في تحديد احتياجات الدولة من الوقود في ظل تزايد الطلب و ارتفاع مؤشرات التوريد في السنوات الأخيرة.

وأوضح “أبوبريدعة” صعوبة تقدير الاحتياج المقدر في ظل عدم السيطرة على عمليات التهريب، و الافتقار لسياسة واضحة للحد من الاستهلاك، مُشيراً إلى أن المعمول به حالياً في تحديد الاحتياج السنوي هو احتساب معدل استهلاك العام الماضي بالإضافة لمعامل ثابت للنمو.

ومن جانبه أكد “شكشك” على ضرورة العمل على تحديد الكميات المتوقعة بشكل دقيق، بحيث يتناسب مع الاحتياج الحقيقي و تنظيم ملف تزويد كبار المستهلكين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة للحد من ظاهرة التهريب.

وشدد “شكشك” على ضرورة الإسراع في إحالة عقود منظومات التتبع لضمان مراقبة مسار التوزيع والحد من إهدار الوقود و تسريبه خارج الحدود، كذلك التعاون مع لجان الديوان المكلفة بتقييم ملف المحروقات ومدها بالبيانات و المعلومات اللازمة لإنجاز مهامها بالشكل المطلوب .

