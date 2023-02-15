تعيين عدد من الموظفين بعقود متعاونة بشركة الكهرباء ووعود بتسوية مستحقات السنوات الماضية

أصدر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أمس الثلاثاء 14 فبراير 2023، قراره رقم 1371 بشأن تعيين الموظفين ذوي الاختصاص والمصنفين بعقود متعاونة كل حسب تاريخ انتهاء عقده.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن هذا القرار يأتي في إطار خطة الإحلال الوظيفي التي تقوم بها والتي تضمن انتقال الخبرات بين الأجيال بالشركة، إضافة لتحفيز العنصر البشري لتحسين مستويات الأداء.

وأكدت الشركة بأن مجلس إدارتها ماضيٍ في تسوية مستحقات كافة الموظفين المتوقفة طيلة السنوات الماضية.