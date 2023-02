“بن قدارة” يعلن عن بداية تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا والتي تهدف لزيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” من بنغازي اليوم الاربعاء، عن بداية تطوير الخطة الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز في ليبيا.

وأكد “بن قدارة” بأن المؤسسة تواجه تحديات أهمها اتجاه العالم إلى الطاقة البديلة والاستغناء على النفط ولابد من إعداد خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى الاستفادة من النفط وزيادة الإنتاج، موضحاً بأن الخطة الجديدة تزيد الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا.

