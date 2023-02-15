ليبيا وفلسطين يبحثان فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

التقى وفد من رجال الأعمال برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا محمد الرعيض، أمس الثلاثاء 14 فبراير 2023، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والإطلاع على الفرص الاستثمارية و القوانين واللوائح والتسهيلات للمستثمر.

كما بحث الطرفين أوجه التعاون وسُبل التبادل التجاري ومدى الاستفادة من الخبرات الفلسطينية في مختلف المجالات، وقد تم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الاستثمار و إقامة ملتقيات ومعارض اقتصادية .