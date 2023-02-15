مؤسسة النفط تعلن عن خطتها الإستراتيجية الخاصة بالقطاع

أعلن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من مدينة بنغازي عن بداية تطوير الخطة الإستراتيجية الخاصة بقطاع النفط والغاز في ليبيا تشمل المؤسسة والشركات التابعة لها بالتعاون مع شركة كيرني الأمريكية، وإنشاء مكتب البرامج الإستراتيجية الذي سيتولي تنفيذ هذه الخطة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة “فرحات بن قدارة” أنه ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا.

وكشف أن المؤسسة تواجه تحديات أهمها اتجاه العالم إلى الطاقة البديلة والاستغناء على النفط ولابد من إعداد خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى الاستفادة من النفط وزيادة الإنتاج.

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