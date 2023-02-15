وزارة التخطيط تواصل دراسة مشروعات باب التنمية

قال عضو لجنة إعداد ومراجعة مقترح ميزانية القطاعات الإدارية للعام المالي 2023 بوزارة التخطيط محمد محمود أن اللجنة مستمرة في دراسة تقارير المتابعة الفنية والمالية لمشروعات القطاعات ضمن ميزانية التنمية الباب الثالث.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري بأنه من المتوقع أن تنهي اللجنة مناقشة مشاريع التنمية مع اللجان الفنية بالقطاعات الإدارية مارس القادم تمهيدا لإحالتها لرئاسة الوزراء .

وتداول مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مخاطبة لرئيس المجلس الرئاسي يطالب فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي في ديسمبر الماضي بإيقاف تنفيذ قرار اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث للتنمية إلى حين التزام الحكومة بالأسس والمعايير والأولويات والضوابط التي تم بناء عليها تحديد المشاريع ومخصصاتها.