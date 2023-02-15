(بن قدارة) يعلن عن خطة لرفع إنتاج ليبيا النفطي إلى مليوني برميل يوميا

طرابلس 15 فبراير 2023 (وال)- أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بداية تطوير خطة استراتيجية لقطاع النفط والغاز، تستهدف زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا. وقال بن قدارة في اجتماع مع الشركات التابعة للمؤسسة في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة تواجه تحديات، أهمها اتجاه العالم إلى الطاقة البديلة والاستغناء عن […]

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